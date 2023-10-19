Они завладели данными в частности российского олигарха Михаила Фридмана, владеющего банком.

Украинские хакеры проникли в базу данных одного из крупнейших в России "Альфа-Банка" и "вынесли" из нее немалое количество информации о клиентах этого учреждения. Как сообщает украинский проект KibOrg, взлом осуществила их команда в сотрудничестве с хакерами NLB.

"Получены персональные данные более 30 миллионов клиентов крупнейшего частного банка России. База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также другие интересные данные", – сообщает проект.

В подтверждение того, что кибератака действительно была успешной, проект опубликовал банковские данные подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, который является соучредителем и совладельцем банка, его сына — Александра Ожельского, блогера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати) и певца Василия Вакуленко (Баста).

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Также пранкер Евгений Вольнов позвонил самому Фридману, чтобы узнать его мнение относительно этого взлома. Однако реакция олигарха была несколько странной.

"Пускай. Что поделаешь", - заявил он без всякого возмущения в голосе.

В комментарии российскому изданию ТАСС пресс-служба "Альфа-банка" заявила, что никакого взлома не было.

"Это фейк, больше нечего добавить", - заверили там.

Альфа-Банк и Михаил Фридман

Как писал УНИАН, из-за вторжения России в Украину российский "Альфа-банк" находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Украинский филиал "Альфа-Банка" вовсе был национализирован в рамках антироссийских санкций и получил новое название.

Сам Фридман также находится под западными санкциями. А в Украине государство арестовало имеющееся у него имущество, в частности его долю в украинском "Альфа-Банке" и в компании, владеющей брендом "Моршинская".

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