Компания OpenAI, разработчики "умного" чат-бота ChatGPT, приступили к тестированию новых функций, которые официально представлены еще не были. Все нововведения можно обозначить одним термином – функция "памяти".
Функция памяти позволит ChatGPT не просто хранить историю переписок, но и использовать ее для обучения. Таким образом, нейросеть сможет больше узнать о своем собеседнике, и в будущих чатах будет строить ответы на основе его предпочтений, то есть более персонализированные, сообщает ITHome.
Согласно задумке разработчиков, эта функция придаст более натуральный характер взаимодействию с чат-ботом, приближая его к общению с реальным собеседником. Пользователи смогут видеть, что ИИ не просто отвечает по шаблону, а действительно приспосабливается к индивидуальным особенностям каждого человека.
Еще одно интересна "фишка" – возможность отдать чат-боту команду с определенными параметрами или условиями, которые в дальнейшем будут использоваться искусственным интеллектом. Например, команда "всегда писать программный код на Phyton", заставит ChatGPT любой исходный код писать только с помощью данного языка программирования.
Также разработчики предусмотрели функцию "сброс памяти", которая нужна, чтобы чат-бот "забыл" все, о чем "узнал" в момент общения. Также будет возможность выделить ту или иную информацию, которую ИИ должен забыть, например, "забудь о последнем проекте, о котором я говорил".
На данном этапе эти нововведения доступны лишь ограниченному кругу тестеров. Если тестирование пройдет удачно, их внедрят в релизную версию для всех.
Cоздателя ChatGPT уволили из собственной же компании
На днях OpenAI, разработчик ChatGPT, неожиданно объявил об увольнении своего руководителя и сооснователя Сэма Альтмана. В качестве причины была названа "неискренность".
Сегодня Microsoft объявила, что забирает Альтмана и ушедших вслед за ним сотрудников OpenAI себе в команду. А OpenAI ставит на роль временного главы сооснователя Twitch Эммета Шира.