В одном из предыдущих обновлений ChatGPT научился "видеть", "слышать" и "говорить". Теперь его научат запоминать предпочтения пользователей.

Компания OpenAI, разработчики "умного" чат-бота ChatGPT, приступили к тестированию новых функций, которые официально представлены еще не были. Все нововведения можно обозначить одним термином – функция "памяти".

Функция памяти позволит ChatGPT не просто хранить историю переписок, но и использовать ее для обучения. Таким образом, нейросеть сможет больше узнать о своем собеседнике, и в будущих чатах будет строить ответы на основе его предпочтений, то есть более персонализированные, сообщает ITHome.

Согласно задумке разработчиков, эта функция придаст более натуральный характер взаимодействию с чат-ботом, приближая его к общению с реальным собеседником. Пользователи смогут видеть, что ИИ не просто отвечает по шаблону, а действительно приспосабливается к индивидуальным особенностям каждого человека.

Видео дня

Еще одно интересна "фишка" – возможность отдать чат-боту команду с определенными параметрами или условиями, которые в дальнейшем будут использоваться искусственным интеллектом. Например, команда "всегда писать программный код на Phyton", заставит ChatGPT любой исходный код писать только с помощью данного языка программирования.

Также разработчики предусмотрели функцию "сброс памяти", которая нужна, чтобы чат-бот "забыл" все, о чем "узнал" в момент общения. Также будет возможность выделить ту или иную информацию, которую ИИ должен забыть, например, "забудь о последнем проекте, о котором я говорил".

На данном этапе эти нововведения доступны лишь ограниченному кругу тестеров. Если тестирование пройдет удачно, их внедрят в релизную версию для всех.

Cоздателя ChatGPT уволили из собственной же компании

На днях OpenAI, разработчик ChatGPT, неожиданно объявил об увольнении своего руководителя и сооснователя Сэма Альтмана. В качестве причины была названа "неискренность".

Сегодня Microsoft объявила, что забирает Альтмана и ушедших вслед за ним сотрудников OpenAI себе в команду. А OpenAI ставит на роль временного главы сооснователя Twitch Эммета Шира.

Вас также могут заинтересовать новости: