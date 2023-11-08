Еще появилось автоматическое объединение комментариев по темам.

Google серьезно взялась за модернизацию YouTube: компания анонсировала две новые экспериментальные функции – в их основе лежит генеративный искусственный интеллект (ИИ), который все больше компаний внедряют в свои продукты.

Так, у главной видеоплатформы появился собственный чат-бот, аналог ChatGPT, а также автоматическое объединение комментариев по смыслу, пишет ZDNet.

Чат-бот можно спросить о содержимом видеоролика или попросить ответить на вопросы о нем, а также сделать краткий пересказ. Переписываться с ним можно прямо в процессе просмотра ролика. В его основе "лежит" PaLM 2 – технология, которая также является основой чат-бота Google Bard.

Видео дня

Еще одно нововведение – функция объединения комментариев, она доступна в отдельном разделе и тоже использует искусственный интеллект. Нажав на тематику, можно раскрыть список и прочитать все по интересующей теме.

Пока обе функции доступны пользователям с Premium-подпиской. Если тестирование пройдет удачно, доступ к ним получат все.

Ранее на YouTube появилась еще одна функция на базе ИИ – она кратко пересказывает видео еще до просмотра. А если вы устали смотреть одно и то же, команда Ютуба внедрила новую кнопку – по нажатию на нее запускается воспроизведение случайных видеороликов.

YouTube "закручивает гайки" тем, кто пользуется блокировщиком рекламы

В начале этого месяца Ютуб начал инициативу по борьбе с блокировкой рекламы на своей платформе. Пользователям начали приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

В то же время пользователи отмечают, что ограничение в основном затронуло тех, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему успешно блокирует рекламу на YouTube. В любом случае, в будущем смотреть любой контент без рекламы станет все сложнее.

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