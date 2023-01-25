Американская компания сократила расходы на рекламу на 71% по итогам декабря 2022 года.

Американская компания Twitter продолжает терпеть убытки после прихода к руководству Илона Маска: рекламодатели массово отказываются сотрудничать с социальной сетью.

По данным Reuters, в декабре 2022 года расходы Twitter Inc на рекламу сократились на 71%. На фоне такого негативного результата компания пытается исправить ситуацию. Там уже предложили ряд решений, способных вернуть расположение участников рынка рекламы к Twitter.

В частности, Маск предложил разрешить в социальной сети бесплатную рекламу, а также отменил запрет на политическую рекламу, дав компании больше полномочий размещать собственный рекламный контент.

Видео дня

Согласно данным Standard Media Index (SMI), проблемы с размещением рекламы у Twitter начались еще в ноябре 2022 года: тогда расходы упали на 55% по сравнению с аналогичными данными 2021 года. И это при том, что именно этот период считается праздничным сезоном. Соответственно, расходы на рекламу обычно увеличиваются.

Также издание упоминает исследование фирмы Pathmatics. В нем говорится, что расходы на рекламу значительно сократились в ноябре. Именно в этом месяце Маск восстановил приостановленные учетные записи и выпустил платную проверку учетных записей в Twitter.

По оценкам Pathmatics, с 27 октября 2022 года (с момента, когда Маск взял на себя руководство компанией) Twitter потерял 14 из 30-ти своих крупнейших рекламодателей.

Реорганизация Twitter

28 октября 2022 года Маск официально приобрел Twitter и почти сразу же уволил ключевых топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50%, отменил пожизненные баны в социальной сети.

На данный момент СМИ обвиняют американского бизнесмена в том, что он погрузил социальную сеть в "сплошной хаос" и испортил корпоративную "твитерскую" культуру, над которой компания работала в течение 16 лет.

Недавно социальная сеть также отметилась громким скандалом из-за провала в руководстве компании. Так, арендодатель SRI Nine Market Square LLC подал на Twitter судебный иск и заявил, что социальная сеть не выплатила арендную плату в размере примерно 3,4 миллиона долларов за декабрь и аналогичную сумму за январь.

Вас также могут заинтересовать новости: