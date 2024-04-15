Каждый пользователь может сделать свой стикер или даже целый стикерпак.

Авторы Telegram сообщили о добавлении в свой мессенджер простого в использовании редактора наклеек. Теперь каждый пользователь может сделать свой стикер или даже целый набор, рассказали в блоге.

Для создания стикеров, зайдите в раздел с ними и нажмите на "+". Далее можно взять из своей галереи любое изображение, добавив собственный текст, рисунок или любые анимированные стикеры, эмодзи и "гифки", уже существующие в Telegram.

Также есть возможность убрать фон и вырезать объект с изображения, а также вручную удалять и восстанавливать часть фотографии. А еще можно добавить обводку и настроить анимацию.

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Стикерпакам можно присваивать названия и/или добавлять туда любые другие стикеры, которые подходят ему по настроению. Telegram предложит некоторые эмодзи на основании анализа фотографии с помощью ИИ – например, кота, собаку или автомобиль.

Разработчики мессенджера также анонсировала еще 16 новых функций, которые должны появиться в Telegram в этом месяце.

Ранее в этом месяце Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов – теперь авторы каналов смогут получать 50% дохода от рекламы. Но есть два нюанса: доход осуществляется через криптовалюту, а в Украине и странах СНГ это пока не работает.

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