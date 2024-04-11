Он был запущен еще в 2018 году и все это время находился в стадии бета-тестирования. Теперь его может скачать любой желающий.

Спустя более 5 лет после выхода тестовой версии авторы Beeper объявили об официальном выпуске своего мессенджера для всех желающих. Его особенность в том, что он объединяет большинство популярных платформ для обмена сообщениями в одном удобном приложении.

По сути, Beeper – это своеобразный хаб для мессенджеров, объединяющий 14 известных мессенджеров, кроме iMessage. Впрочем, учитывая давление на Apple со стороны ЕС и правительства США, есть вероятность, что iMessage тоже скоро появится в списке поддерживаемых сервисов. Сейчас перечень выглядит так:

Facebook Messanger

Telegram

Signal

Whatsapp

Instagram

LinkedIn

Slack

Discord

Twitter

Google Chat

IRC

Matrix Видео дня

SMS- и RCS-сообщения

Помимо своей основной функции объединения аккаунтов, Beeper предлагает глобальный поиск по всем чатам, архивирование диалогов, "пузырьковые" уведомления, пересылку изображений и видео и все прочие возможности, характерные для современных мессенджеров.

Скачать Beeper может любой желающий на Android, iOS, iPadOS, macOS, Linux, Windows и ChromeOS.

Отметим, что через WhatsApp тоже можно будет писать пользователям других мессенджеров. В бета-версии приложения уже есть совместимость с Telegram и Discord, а позже появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других.

Эту функцию разработали из-за антимонопольного закона ЕС, обязывающего внедрить совместимость разных мессенджеров. Ее запуск должен состоялся в самое ближайшее время. Возможно, что-то подобное появится и в Telegram, а также других сервисах обмена сообщениями.

Вас также могут заинтересовать новости: