На текущий момент самым дорогим юзернеймом является @auto – его купили за $1.3 млн.

Начиная со вчерашнего дня все пользователи мессенджера Telegram получили возможность продавать свои юзернеймы (они же имена пользователей, ники или никнеймы) на аукционе Fragment.

Платформа по продаже никнеймов работает как аукцион на смарт-контрактах блокчейна TON, а расчеты осуществляются криптовалютой Toncoin, говорится в сообщении команды мессенджера.

Самый дорогой из ныне проданных имен – @auto – купили за $1.3 млн. Среди самых дорогих также @bank ($1.2 млн), @avia ($1.1 млн.) и @chat ($1 млн.).

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Как продать свой никнейм Telegram

Для покупки или продажи юзернейма нужно перейти на официальный сайт Fragment и авторизоваться там через аккаунт Telegram по кнопке "Connect Telegram". Далее следует:

установить на смартфон приложение Tonkeeper и создать кошелек для хранения криптовалюты Toncoin,

перейти на Fragment в правом верхнем углу сайта к своему аккаунту и нажать на кнопку "My usernames";

там вы найдете все свои ники, которые можно выставить на продажу.

Чтобы юзернейм появился на аукционе, пользователь должен сделать первую ставку в размере 10 TON ($15). Если кто-то сделает ставку выше вашей, вам вернется ваша ставка и 95% от максимальной ставки другого пользователя.

Telegram получил большое обновление на смартфонах и ПК

Ранее в этом месяце вышла новая версия Telegram, в которой, помимо прочего, была добавлена расшифровка видеосообщений в текст для владельцев платной подписки.

Также в мессенджере появились "темы" – отдельные чаты внутри основной группы с тематическими обсуждениями. Кроме того, добавили новые наборы эмодзи и реакции и улучшили темную тему на iOS.

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