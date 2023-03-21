За почти 11 лет с момента выхода ее скачали более 4 миллиарда раз.

Уже культовая Subway Surfers стала самой загружаемой мобильной игрой в истории, преодолев отметку в 4 миллиарда скачиваний. Количество загрузок учитывали как на iOS, так и на Android.

О новом рекорде сообщили сами SYBO, создатели игры. Они уточнили, что в 2020 году игра достигла отметки в 3 миллиарда скачиваний, а за последние три года удалось получить еще 1 миллиард загрузок.

Возможный всплеск популярности Subway Surfers в последние годы связывают с тем, что на платформе TikTok стали вирусными ролики, в которых в одной части экрана показывают геймплей игры, а в другой – кадры, не связанные с платформером.

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Напомним, впервые аркаду представили 24 мая 2012 года, то есть через два месяца игре исполняется ровно 11 лет. За все это время в ней практически ничего не изменилось: все та же механика и те же препятствия, однако разработчики постоянно обновляют качество графики, стиль окружения и скины для бегунов.

Если вы давно не играли или никогда не пробовали Subway Surfers, платформер доступен бесплатно на iOS и Android. В последнем обновлении разработчики добавили в игру подводную тему.

В 2023 году смартфоны-флагманы будут стоять дороже, чем когда-либо. Но можно купить аппарат, способный хорошо фотографировать и запускать любые игры, имея в кармане не больше $150 или 5,5 тысячи в гривнах. УНИАН делился рейтингом лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

А если вы в поисках недорого смартфона для фото и видео, портал Gizchina отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который в плане фото не уступает дорогостоящим флагманам.

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