В 2022 году лучшим приложением стал ИИ-генератор картинок Dream, лучшей игрой – Apex Legends Mobile.

Компания Google вслед за Apple подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения в цифровом сервисе Google Play. Рейтинг учитывает разные тематические категории.

В 2022 году лучшим приложением стал сервис по созданию изображений по короткому текстовому описанию Dream by WOMBO – AI Art Tool, лучшей игрой – Apex Legends Mobile. Некоторые приложения из рейтинга:

Приложения:

Игры

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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