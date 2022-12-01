Компания Google вслед за Apple подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения в цифровом сервисе Google Play. Рейтинг учитывает разные тематические категории.
В 2022 году лучшим приложением стал сервис по созданию изображений по короткому текстовому описанию Dream by WOMBO – AI Art Tool, лучшей игрой – Apex Legends Mobile. Некоторые приложения из рейтинга:
Приложения:
- Выбор пользователей — BeReal
- Лучшее приложение для развлечения — PetStar
- Лучшее приложение для личностного роста — Breathwrk
- Лучшее приложение на каждый день — Plant Parent
- "Скрытый бриллиант" — Recover Athletics
- Лучшее приложение для улучшения жизни — The STIGMA App
- Лучшее приложение для смарт-часов — Todoist
- Лучшее приложение для планшетов — Pocket
- Лучшее приложение для Chromebook — BandLab
Игры
- Выбор пользователей — Apex Legends Mobile
- Лучший мультиплеер — Dislyte
- Лучшая игра в жанре "бери и играй" — Angry Birds Journey
- Лучшая инди-игра — Dicey Dungeons
- Лучший сюжет — Papers, Please
- Лучшая развивающаяся игра — Genshin Impact
- Лучший проект в подписке Play Pass — Very Little Nightmares
- Лучшая игра для планшетов — Tower of Fantasy
- Лучшая игра для Chromebook — Roblox
К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.
Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.