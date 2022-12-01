Google назвала лучшие приложения и игры в Google Play 2022 года / фото Google

Компания Google вслед за Apple подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения в цифровом сервисе Google Play. Рейтинг учитывает разные тематические категории.

В 2022 году лучшим приложением стал сервис по созданию изображений по короткому текстовому описанию Dream by WOMBO – AI Art Tool, лучшей игрой – Apex Legends Mobile. Некоторые приложения из рейтинга:

Приложения:

  • Выбор пользователей — BeReal
  • Лучшее приложение для развлечения — PetStar
  • Лучшее приложение для личностного роста — Breathwrk
  • Лучшее приложение на каждый день — Plant Parent
  • "Скрытый бриллиант" — Recover Athletics
  • Лучшее приложение для улучшения жизни — The STIGMA App
  • Лучшее приложение для смарт-часов — Todoist
  • Лучшее приложение для планшетов — Pocket
  • Лучшее приложение для Chromebook — BandLab

Игры

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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