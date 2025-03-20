Согласно новым требованиям, сторонние смарт-часы смогут работать с iPhone так же, как Apple Watch.

Европейская комиссия продолжает заставлять Apple открывать iOS. Теперь чиновники требуют, чтобы компания дала доступ сторонним разработчикам к системе уведомлений, а также "впустила" в ОС альтернативы для AirDrop и AirPlay.

ЕС хочет, чтобы носимые устройства от других производителей могли так же получать уведомления, как Apple Watch, и фоново работать с iPhone. Вместе с тем чиновники просят Apple, чтобы все сторонние наушники получили такой же доступ к системе, как AirPods.

В комментарии, который Apple дала 9to5Mac, представители компании заявили, что сильно против такого решения, потому что это риск для данных и безопасности пользователей. Однако компания согласовала график внедрения изменений.

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"Сегодняшние решения окутывают нас бюрократической волокитой, замедляя способность Apple внедрять инновации для европейских пользователей и заставляя нас бесплатно раздавать наши новые функции компаниям, которым не нужно играть по тем же правилам. Это плохо для наших продуктов и для наших европейских пользователей", — комментарий Apple.

Поддержка всех изменений появится в бета-версии iOS 19 в конце 2025 года. Официальный запуск состоится в 2026 году с выходом iOS 20. Функции для сторонних AirDrop и AirPlay-альтернатив планируется внедрить также к концу следующего года.

Ранее стало известно, что законы ЕС помешали Apple выпустить первый в мире смартфон без портов. Все из-за закона о едином разъеме USB-C для зарядки, из-за чего Apple даже была вынуждена раньше времени снять с продажи популярные модели iPhone.

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

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