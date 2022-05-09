Бесплатно скачать приложение уже можно из AppStore или Google Play.

В Украине создали бесплатное приложение Lepta для взаимопомощи во время войны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Несколько дней назад запустили приложение Lepta, где удобно адресно помогать или же просить о помощи", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что в приложении нет посредников и абстрактных получателей: только прямая помощь от человека человеку и точный отчет об оказанной поддержке.

"Создаете инициативу: пост о необходимой и конкретной помощи - кому-то или себе. Указываете точный адрес, по которому эту помощь ждут. Сообщение отображается в ленте приложения и на карте. Каждый, кто может помочь, видит, где, кто и какую помощь ждет. Оказав помощь, выкладываете отчет. Все прозрачно и честно", - добавил Федоров.

Бесплатно скачать приложение уже можно из AppStore или Google Play.

Ранее УНИАН рассказывал о самых полезных чат-ботах в Telegram, которые могут помочь украинцам во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: