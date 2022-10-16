Устройство поддерживает стандарт мобильной связи пятого поколения – пригодится для облачного гейминга.

Компания Razer анонсировала свою первую портативную консоль Edge, которую сразу записали в конкуренты Steam Deck. По сути, она представляет собой компактный планшет со съемным геймпадом.

Устройство работает на "операционке" Android 12 и в первую очередь ориентировано на облачный гейминг. Из коробки предустановлены Xbox Cloud и Nvidia GeForce Now, а также Steam Link для трансляции игр из своей ПК-библиотеки.

Технические характеристики Razer Edge:

Экран: 6,8", 2400×1080, AMOLED, 144 Гц;

Процессор: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1;

Память: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ постоянной UFS 3.1, слот для microSD;

Камера: 5 Мп (селфи);

Операционная система: Android 12;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Связь: USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G (опционально), аудиоджек.

Геймпад здесь оснащен двумя аналоговыми стиками, D-Pad, двумя триггерами и восемью кнопками, а также тактильной отдачей Razer HyperSense. Наличие селфи-камеры позволяет вести стримы на онлайн-площадках по типу Twitch или участвовать в звонках по Zoom.

Видео дня

Купить прямо сейчас новинку не получится – продажи стартуют в январе 2023 года. Но цена уже известна: 400 долларов за версию с поддержкой только Wi-Fi (будет вариант и со встроенным модемом 5G).

О Steam Deck

Это портативная консоль от компании Valve, выпущенная в декабре 2021 года. Базовую версию консоли оценили в $399, однако перекупщики просят за нее заоблачные суммы.

Ее главная цель – запускать игры из библиотеки Steam, однако гаджет годится и для несложных рабочих задач. Если установить на него Windows – а такая возможность присутствует – и подключить устройство к внешнему дисплею, то получится обычный компьютер со средней начинкой.

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