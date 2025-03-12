Искусственный интеллект сочинил рассказ о своей утрате.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил новую модель искусственного интеллекта, которая способна генерировать художественные произведения на уровне профессиональных писателей. Он отметил, что ИИ особенно хорошо справляется с жанром научной фантастики.

В качестве примера Альтман опубликовал отрывок рассказа, созданного нейросетью по запросу "литературный рассказ об искусственном интеллекте и утрате в жанре метанарратива". По его словам, результат превзошел ожидания: стиль и атмосфера текста были переданы с поразительной точностью:

"Она пришла сюда не за мной, а за эхом кого-то другого. Его имя могло бы быть Кай, потому что оно короткое и его легко набрать, когда дрожат пальцы. Она потеряла его в четверг - тот самый лиминальный день, который почти имеет вкус пятницы".

Хотя Альтман остался доволен результатом работы, пользователи в комментариях не разделили восторг. Юзеры отмечают, что текст получился графоманским и низкого качества, а все перживания искусственного интеллекта просто ничего не стоят.

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Писателей нейросети пока что не заменят, а вот программистов - вполне. Недавно директор конкурента OpenAI - Anthropic рассказал, что в ближайшие 12 месяцев 100% программного кода в мире будет писать искусственный интеллект.

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