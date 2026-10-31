Названа самая популярная в мире версия Android – и это отнюдь не Android 17

Google обновила статистику распространения версий Android, и результаты оказались неожиданными. Несмотря на то что Android 17 вышла еще в июне 2026 года, новейшая версия операционной системы установлена лишь на 1% активных устройств, пишет 9to5Google.
Для сравнения, Android 16, выпущенная в прошлом году, теперь работает более чем на четверти всех активных Android-устройств. По последним подсчетам, ее доля составляет 25,4%. Еще в декабре 2025 года этот показатель находился на уровне 7,5%.
Распределение остальных версий выглядит следующим образом:
- Android 16 – 25,4%;
- Android 14 – 15,3%;
- Android 15 – 14,7%;
- Android 13 – 11,8%;
- Android 11 – 10,5%;
- Android 12 – 9,6%;
- Android 10 – 5,7%;
- Android 9 – 3,1%;
- Android 8.1 – 1,5%;
- Android 17 – 1%.
Примечательно, что даже Android 8.1, выпущенная в 2017 году, опережает новую Android 17 по распространенности. В то же время более 40% Android-устройств работают на базе Android 13 и более старых версиях, что является небезопасным для их владельцев, поскольку патчи безопасности на эти ОС уже давно не выходят
Здесь стоит учитывать, что крупные производители вроде Samsung и Xiaomi начали массово выпускать обновления на базе Android 17 только в последние несколько недель. А некоторые бюджетные девайсы обновятся только в начале 2027 года.
Обновление Android 17 стало одним из крупнейших за последние годы. Новая система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн с эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.
Ранее пользователи выбрали лучшую оболочку на Android-смартфонах. Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.