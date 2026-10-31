Названа самая популярная в мире версия Android – и это отнюдь не Android 17

Актуальная редакция под номером 17 уступает даже очень старой Android 8.1.

Google обновила статистику распространения версий Android, и результаты оказались неожиданными. Несмотря на то что Android 17 вышла еще в июне 2026 года, новейшая версия операционной системы установлена лишь на 1% активных устройств, пишет 9to5Google.

Для сравнения, Android 16, выпущенная в прошлом году, теперь работает более чем на четверти всех активных Android-устройств. По последним подсчетам, ее доля составляет 25,4%. Еще в декабре 2025 года этот показатель находился на уровне 7,5%.

Распределение остальных версий выглядит следующим образом:

Android 16 – 25,4%;

Android 14 – 15,3%;

Android 15 – 14,7%;

Android 13 – 11,8%;

Android 11 – 10,5%;

Android 12 – 9,6%;

Android 10 – 5,7%;

Android 9 – 3,1%;

Android 8.1 – 1,5%;

Android 17 – 1%.

Примечательно, что даже Android 8.1, выпущенная в 2017 году, опережает новую Android 17 по распространенности. В то же время более 40% Android-устройств работают на базе Android 13 и более старых версиях, что является небезопасным для их владельцев, поскольку патчи безопасности на эти ОС уже давно не выходят

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Здесь стоит учитывать, что крупные производители вроде Samsung и Xiaomi начали массово выпускать обновления на базе Android 17 только в последние несколько недель. А некоторые бюджетные девайсы обновятся только в начале 2027 года.

Обновление Android 17 стало одним из крупнейших за последние годы. Новая система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн с эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

Ранее пользователи выбрали лучшую оболочку на Android-смартфонах. Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.

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