Вероятно, это очередной баг, всплывший после обновления операционной системы iOS 18.

Владельцы "яблочных" смартфонов рассказали о весьма необычной проблеме, с которой они столкнулись – пользователи слышат голоса, доносящиеся из их iPhone. На это обратили внимание в Wccftech.

На днях на форуме Reddit появилась жалоба на странную работу iPhone. Человек утверждал, что слышал мужской голос в своем смартфоне. Сначала он предположил, что это звуки из видео, которое воспроизводится в свернутом режиме, но ни одно приложение в фоне не работало.

Тем не менее, разговоры в смартфоне продолжались. Автор сообщения даже поведал, что незнакомый голос рассказывал о разбитой машине. Позднее с аналогичным явлением столкнулся еще один человек.

Видео дня

Такая ситуация вызывала оживленное обсуждение в сети. Причина появления "голосов" в телефоне пока не найдена, но многие предполагают, что это может быть очередной баг iOS 18. Однако Apple пока не дала официальных комментариев. Возможно, компания ожидает, что инциденты станут более массовыми, чтобы провести детальное расследование.

Ранее пользователи жаловались на чрезмерный разряд батареи iPhone после обновления до iOS 18. Хотя многие сообщения поступают от владельцев iPhone 16‌, проблемы наблюдаются и на старых iPhone c iOS 18.

Напомним, в конце октября смартфоны iPhone получили обновление iOS 18.1 с первыми ИИ-функциями. Обновиться могут владельцы всех iPhone, начиная с XS, но Apple Intelligence доступен только на 15 Pro/Pro Max и iPhone 16.

Ранее в сети писали, что новая функция Apple Watch предсказывает болезнь еще до появления симптомов. Она доступна на Watch Series 6 и более новых моделях.

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