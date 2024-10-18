Пользователям iOS 17 лучше повременить с апдейтом.

Пользователи в мире жалуются на чрезмерный разряд батареи iPhone после обновления до iOS 18. Владельцы новеньких iPhone 16 и iPhone 16 Pro отмечают значительную разрядку аккумулятора, даже когда телефон не используется.

Сообщения о проблеме можно встретить на площадке Reddit, в официальном сообществе Apple и на форумах MacRumors. Хотя многие сообщения поступают от владельцев iPhone 16‌, проблемы наблюдаются и на старых iPhone c iOS 18.

Один пользователь провел эксперимент и сравнил автономность iPhone 16 Pro и iPhone 14 Pro при одинаковом использовании. Время автономной работы нового смартфона оказалось намного ниже. За идентичный период времени его заряд снизился до 58%, а у iPhone 14 Pro – только до 85%.

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Apple пока не прокомментировала проблему, поэтому трудно сказать, насколько серьезным является баг и есть ли он вообще.

Стоит отметить, что, несмотря на то что в последние годы номерные релизы iOS доводятся почти до идеала, в первые месяцы все равно всплывают различные недочеты. Поэтому владельцам iPhone, которые все еще сидят на iOS 17, лучше дождаться следующего промежуточного обновления iOS 18.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств, поэтому лучше не тянуть с установкой.

Как уже рассказывал УНИАН, новая функция Apple Watch предсказывает болезнь еще до появления симптомов. Она доступна на Watch Series 6 и более новых моделях.

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