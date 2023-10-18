Компания считает, что такое решение должно уменьшить количество спама и активности ботов на платформе.

Социальная сеть Х (бывший Twitter) американского миллиардера Илона Маска становится платной, но пока только в двух странах мира.

Как сообщается на официальном сайте техподдержки Х, сейчас платную версию тестируют для новых учетных записей в Новой Зеландии и на Филиппинах.

Отмечается, что годовая плата составляет 1 доллар США, но цены зависят от страны и валюты. Новая подписка под названием "Not A Bot" будет взимать плату с пользователей за публикацию контента, лайки, репосты, цитирование постов других аккаунтов, а также за добавление постов в закладки.

Видео дня

"Новые пользователи, которые отказались от подписки, смогут выполнять лишь действия "только для чтения", например: читать сообщения, смотреть видео и следить за учетными записями", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новая программа направлена на защиту от ботов и спамеров, которые пытаются манипулировать платформой и нарушать работу других пользователей X.

Новшества Илона Маска в Х

В октябре сообщалось, что соцсеть Х больше не будет показывать заголовки статей, которые были опубликованы на платформе. Вместо этого будут отображаться только основное изображение статьи и домен, на который она ссылается. По словам Маска, этот переход "значительно улучшит эстетику" платформы.

Позже Австралия оштрафовала соцсеть X на 386 тысяч долларов за отказ сотрудничать с расследованием по жестокому обращению с детьми. Тогда сообщалось, что несмотря на небольшую сумму, штраф является в первую очередь репутационным ударом для компании.

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