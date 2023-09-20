Обычно можно ожидать, что аккумулятор смартфона будет хорошо служить в течение 2-3 лет. Однако это при условии, что пользователи соблюдают инструкцию по правильной зарядке.

Похоже, проблема быстрого износа аккумулятора еще долго будет оставаться актуальной. С ней сталкиваются не только обладатели ультрабюджетных смартфонов, но и владельцы дорогостоящих флагманов.

Все потому, что мы редко обращаем внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно снижаем срок "жизни" батареи. Чтобы предотвратить деградацию батареи, специалисты рекомендуют:

Заряжать смартфон до 80 процентов, а разряжать – не ниже 20%. Существует также альтернативная тактика зарядки, известная как "50-70". Не оставлять телефон на зарядке на ночь. Не пользоваться телефоном, пока он подключен к кабелю. Лучше заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями по 15-20 минут – это наоборот полезно. Не пользоваться беспроводными зарядками. Они нагревают смартфон, что в свою очередь, плохо сказывается на аккумуляторе.

Но главный фактор, влияющий на деградацию – это зарядка неоригинальными кабелями Lightning и USB-C (microUSB можно использовать почти любой), либо дешевых китайских беспроводных зарядок с AliExpress.

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Как известно, в 2023 все больше производителей продолжает отказываться от адаптеров зарядки в комплектах своих смартфонов. Поэтому перед каждым пользователем встает дилемма: сэкономить, взять неродную зарядку, или купить оригинал подороже.

Оригинальное зарядное устройство было разработано производителем с учетом конкретных требований и характеристик батареи вашего смартфона. Оно предоставляет оптимальное напряжение и ток, необходимые для безопасной и эффективной зарядки.

Использование неофициальных кабелей может не только привести к перегреву вашего устройства или перенапряжению батареи, но в некоторых случаях может даже вывести его из строя. Аналогично и с дешевыми беспроводными зарядками.

Причем, надежный зарядный кабель необязательно должен быть дорогим. Это может быть сертифицированный производителем кабель – они соответствуют стандартам качества. Например, MFi (Made for iPhone/iPad) если вы используете устройства Apple.

Ранее УНИАН делился рекомендациями, как максимально сэкономить заряд смартфона. Отключение (или включение) этих функций никак не отобразится на работоспособности вашего девайса, зато заметно продлит время работы без подзарядки.

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