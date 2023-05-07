Realme 11 Pro+ будет позиционироваться как доступный камерофон. Премьера серии состоится в мае.

До конца этого месяца компания Realme представит линейку среднебюджетных смартфонов Realme 11. Возглавит ее модель Realme 11 Pro+ с 200-Мп камерой, и сейчас в интернете появились первые снимки, сделанные основной камерой этого смартфона.

Известно, что к основной камере на 200 Мп добавится 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп макрокамера. На передней панели Realme 11 Pro+ ожидается 32-Мп камера для селфи.

Одно фото сделано при помощи четырехкратного зума (скорее всего, это просто кадрирование 200- или 50-мегапиксельного снимка), одно – в вечернее время. Все снимки выглядят неплохо, но судить о возможностях камеры можно будет только по реальным, а не рекламным фото. А они появятся уже после выхода модели.

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Realme 11 Pro+ будет конкурировать с вышедшим в октябре 2022 года Redmi Note 12 Pro+ – самым дешевым смартфоном на рынке с 200 Мп камерой. За начальную версию с 8/256 ГБ Redmi просит лишь $290, но в то же время ожидается, что ценник Realme 11 Pro+ будет еще ниже – в районе 250 долларов.

Основные характеристики Realme 11 Pro+ должны быть такими: экран 6,7 дюйма с матрицей AMOLED и разрешением Full HD+, процессор Mediatek Dimensity 1080 и батарея на 5 000 мАч с зарядкой 67 Вт. Также ожидается модная нынче конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 памяти в топе.

Предшественник в лице realme 10 Pro+ был выпущен в ноябре 2022 года. Он получил дизайн в духе смартфонов Honor, поддерживает 5G, оснащаются 5000 мАч с 33 Вт зарядкой в комплекте и работает на realme 4.0 на базе Android 13. Основная камера у него, к слову, на 108 Мп.

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