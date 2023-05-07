В список попали модели от Samsung, Google, Apple и OnePlus.

В 2023 году смартфоны-флагманы будут стоять дороже, чем когда-либо. Но можно купить девайс, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане $200. Специалисты популярного техпортала Digital Trends составили свой рейтинг лучших бюджетных смартфонов, которые вы можете купить прямо сейчас.

В список попали модели от Samsung, Google, Apple и OnePlus. Примечательно, что устройств от Xiaomi или Redmi, которые специализируется преимущественно на выпуске недорогих смартфонов, в нем нет.

Samsung Galaxy A54 – лучший выбор для большинства людей

Он выглядит как Galaxy S23, но стоит вдвое дешевле, имеет отличный экран и камеру, идеально подходящую для социальных сетей. В целом, это отличный выбор для тех, кто хочет пользоваться программным обеспечением Samsung Galaxy, но не нуждается в флагманской мощности.

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Из недостатков специалисты выделили батарею, которая не рассчитана на работу дольше, чем полтора дня и отсутствие беспроводной зарядки. Однако, чтобы получить телефон без этих "минусов", нужно потратиться больше, чем 400 долларов.

Google Pixel 6a – недорогой смартфон с лучшей камерой

Ни одно другое устройство в среднебюджетном сегменте не может потягаться с Pixel 6a в плане камеры, софта и производительности, пишет Digital Trends. Он выполнен в дизайне текущих флагманов Google, с чипом Google Tensor, 6.1-дюймовым экраном 60 Гц, батареей 4410 мАч и 6+128 памяти.

Главный недостаток – экран с частотой обновления 60 Гц, что в 2023 году кажется мало, когда конкуренты с аналогичной ценой предлагают экран с частотой 90 Гц или выше. Но этот момент компенсируется за счет первоклассного программного обеспечения.

Apple iPhone SE (2022) – лучший дешевый айфон

Это самый компактный iPhone, который вы можете купить сегодня, но он по-прежнему мощный, плюс у него есть Touch ID и самая последняя версия iOS. В целом, отличный вариант для фанатов Apple, которые скучают по маленьким телефонам, но не хотят жертвовать производительностью.

Время автономной работы – главный недостаток. Вряд ли удастся выжать из него много даже при умеренно интенсивном использовании.

OnePlus Nord N300 5G – лучший телефон до 250 долларов

Бюджетный аппарат является преемником популярной модели Nord N200. У него есть все главные функции, такие как частота обновления экрана 90 Гц и 5G, а также длительное время автономной работы. Это оптимальный вариант для тех, кто ценит экран и время автономной работы больше, чем камеру и дизайн.

Из недостатков упоминается простенькие камеры, отсутствие защиты от воды и пыли, а также тот факт, что он не будет получать обновления после Android 13.

Samsung Galaxy A14 5G – лучший телефон до 200 долларов

Это один из самых доступных и популярных телефон линейки Galaxy. У него большой экран, отличное программное обеспечение и достойная камера по очень конкурентоспособной цене. Galaxy A14 дешевле, чем тот же Galaxy A54, который возглавляет список, но у них много общих достоинств. Поэтому если ваш бюджет не превышает $200, этот телефон – оптимальный вариант.

Минусы ожидаемые – от процессора многого ждать не стоит, также нет защиты от воды и пыли, а быстрая зарядка только до 15 Вт.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку. На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+.

Также публиковали интересный рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи в 2023 году. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

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