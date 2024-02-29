В бенчмарке AnTuTu телефон набирает более 2,2 миллиона баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах показывает 1,64 млн балла.

Китайская компания Infinix, о которой многие могли даже не слышать, привезла на выставку MWC 2024 новый игровой смартфон. Модель GT Ultra считается самым мощным телефоном на рынке, пусть и неофициально.

Согласно официальным данным, аппарат получил процессор Dimensity 9300, который набрал в бенчмарке AnTuTu 2,2 млн очков. Девайс имеет дисплей с разрешением WQHD+ и частотой 144 Гц. Задняя панель оснащена экраном с электронными чернилами, который меняет цвет и позволяет создавать узоры.

Впрочем, главная фишка GT Ultra – активное охлаждение CoolMax. Смартфон получил кулер, который охлаждает процессор и основные компоненты, выводя теплый воздух наружу. По заявлению компании, эта система способствует снижению температуры на 10 градусов и обеспечивает улучшенную производительность чипсета.

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Вторая "вау-фича" – дистанционная беспроводная зарядка Infinix AirCharge, основанная на технологии магнитного резонанса с несколькими катушками. Она позволяет заряжать смартфон на расстоянии до 20 см и под углом до 60°, обеспечивая фактическую мощность до 7,5 Вт.

Другие характеристики Infinix GT Ultra производитель не раскрыл. Полноценная презентация ожидается в ближайшие недели – тогда же мы и узнаем о цене флагмана.

А пока самым мощным смартфоном из доступных на рынке является OPPO Find X7. В бенчмарке AnTuTu он набирает 2.209 млн баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах показывает 1,64 млн балла.

Что касается смартфонов среднего класса, то здесь самым мощным считается Redmi K70E на базе чипсета Dimensity 8300-Ultra. Он заметно опережает всех конкурентов и наверняка еще не скоро уступит свое место новому лидеру.

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