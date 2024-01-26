Новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 с 24 ГБ оперативной памяти и при этом будет стоить не дороже 280 долларов.

Бренд Realme работает над смартфоном GT Neo 6. Инсайдеры выяснили, что новинку представят в ближайшие пару месяцев и она раскачает рынок Android-субфлагманов, предложив топовое соотношение цены и производительности.

По информации от источника, будущий аппарат получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и будет иметь 24 ГБ оперативной памяти. При цене в 280 долларов Realme GT Neo 6 будет позиционироваться как убийца флагманов, по крайней мере на местном рынке.

Кроме этого, новинка получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. GT Neo 6, как ожидается, составит конкуренцию Redmi K70, iQOO Neo 9, Honor 90 GT и OnePlus Ace 3.

Видео дня

Напомним, что предшественник Realme GT Neo 5, выпущенный в начале 2022 года, по сей день остается единственным смартфоном на рынке с зарядкой мощностью 240 Вт – от 0 до 100% он заряжается за 11 минут.

Вдобавок, до конца января, Realme представит серию Realme 12 Pro. Ключевым смартфоном линейки станет 12 Pro Plus, который получит необычный дизайн и флагманскую камеру.

А ранее в этом месяце Realme уже выпустил ультрабюджетный смартфон за $65, который по характеристикам уделывает конкурентов. Тут и 90-герцовый IPS-экран, и большая батарея на 5000 мАч, и защита от влаги и пыли по стандарту IP54,

В то же время обозреватели назвали три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году. Обычно срок жизни айфонов длится 5-6 лет, поэтому даже модели 3-летней давности демонстрируют отличный баланс цены и качества.

Вас также могут заинтересовать новости: