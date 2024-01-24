Новинка оснащена все еще топовым Snapdragon 8 Gen 2, LTPO-дисплеем и 100-ваттной зарядкой.

Бренд OnePlus представила пока что главную новинку 2024 года – субфлагманский аппарат OnePlus 12R. Это ребрендированный Ace 3, предназначенный для продажи за пределами Китая.

За производительность в нем отвечает топовый для 2022 года процессор Snapdragon 8 Gen 2, поэтому его нельзя флагманом новой волны, но при цене дешевле 500 долларов аппарат предлагает много всего интересного, пишет Android Police.

Характеристики OnePlus 12R:

Дисплей: 6,78", разрешение 2780×1264 пикселей, LTPO AMOLED, частота 120 Гц, яркость 4500 нит, Dolby Vision.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с большой системой охлаждения.

Память: 8/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 128/256 ГБ постоянной UFS 4.0.

Камера: основная 50 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS), широкоугольная 8 Мп (f/2,2, 16 мм), макро 2 Мп (f/2,4, 22 мм), фронтальная 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт.

Смартфон набирает 1,7 млн очков в тесте производительности AnTuTu Benchmark. В OnePlus говорят, что благодаря собственной разработки хранения данных 12R даже после четырех лет активного использования будет работать так же быстро, как будто его только сегодня достали из коробки.

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Вдобавок, OnePlus 12R является первым неигровым смартфоном на рынке с аккумулятором емкостью 5500 мАч. Батарея заряжается с 0% до 100% за 27 минут.

Стартовая версия OnePlus 12R обойдется в 499 долларов (около 18 000 грн). Максимальную модификацию с 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценили в 599 долларов. В продаже с 13 февраля.

На днях главный конкурент Xiaomi, бренд Realme, выпустил ультрабюджетный смартфон за $65, который по характеристикам уделывает конкурентов. Тут и 90-герцовый IPS-экран, и большая батарея на 5000 мАч, и защита от влаги и пыли по стандарту IP54,

Ранее обозреватели назвали три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году. Обычно срок жизни айфонов длится 5-6 лет, поэтому даже модели 3-летней давности демонстрируют отличный баланс цены и качества.

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