В уходящем году глобальный дефицит полупроводников и влияние пандемии значительно повлияли на ценники смартфонов – гаджеты продавались дороже, чем ожидалось.

В уходящем году хороших мобильников стало даже больше, чем было до коронавируса. Впрочем, по ряду причин многие из них стоили значительно дороже, чем позволял бы кошелек.

К счастью, со временем некоторые модели чуть подскинули в цене, посему сейчас может быть подходящий момент, дабы проапгрейдиться. О каких конкретно гаджетах идет речь – рассказывает УНИАН.

№5 – Realme Narzo 30

Цена: ~5 500 грн

За свои деньги, Realme Narzo 30 – один из лучших вариантов, которые можно найти на рынке. Аппарат оснащен 6, 5-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 60 Гц. Также есть тройная камера 48+2+2 МП и NFC-метка для бесконтактной оплаты.

Читайте такжеИзвестные суббренды смартфонов и их фишкиОдно из главных фишек смартфона является длительное время автономной работы, чему способствует батарея на 5000 мАч. К примеру, телефон может воспроизводить видео с YouTube в течение 27 часов без подзарядки. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт и может использоваться как внешний аккумулятор благодаря реверсивной зарядке.

№4 – Poco X3 Pro

Цена: ~6000 грн

О Poco X3 Pro мы вкратце упоминали в заметке про топ 10-смартфонов с мощным аккумулятором. Внутри его стоит игровой процессор Snapdragon 860, благодаря которому телефон выбивает 560 тыс. баллов в AnTuTu и тянет игры не хуже топовых игровых флагманов.

Удобно с телефона и потреблять медиаконтент – спасибо 120-герцовому IPS дисплею с Full HD+ и стереодинамиками.

№3 – Realme 8

Цена: ~6000 грн

Еще один смартфон, который может похвастаться внушительной батареей и долгим временем автономной работы. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора Realme 8 Pro с 0 до 100% всего за 47 минут.

Хорош аппарат и по части фото- и видеосъёмки – квадрокамера 64+8+2+2 МП поддерживает 3-кратный оптический зум, продвинутый ночной режим и съёмку видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

№2 – Redmi Note 10 Pro

Цена: ~8500 грн

Redmi Note 10 Pro – самый доступный смартфон на рынке со 120-герцовой AMOLED матрицей вместо IPS.

С остальными характеристиками у него тоже все в порядке: Snapdragon 732G на слоте процессора решает любые задачи, стереодинамики с Hi-Res Audio выдают громкий и чистый звук, есть NFC и ИК-порт, а также квадрокамера с основным сенсором на 108 МП, которую обычно ставят во флагманы.

№1 – Samsung Galaxy A52

Цена: ~9500 грн

Преемник сверхпопулярного Galaxy A51, который по итогам 2020 года стал самым продаваемым в Украине смартфоном в категории "средняя цена".

Процессор Snapdragon, экран 90 Гц, объёмный аккумулятор с быстрой зарядкой 25 Вт и неплохой камерой с оптическим зумом. В соотношении цены & качества – это уникальное предложение на рынке.

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Автор: Денис Пономаренко