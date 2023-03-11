Ожидается, что первым смартфоном с процессором Snapdragon Gen 3 станет новый флагман компании Xiaomi.

Только недавно в продаже появились смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2, а в сети уже утекли спецификации следующего флагманского процессора. Если верить утечке, Gen 3 будет значительно быстрее предшественника.

Snapdragon Gen 3, как и Gen 2, получит восемь ядер, но компоноваться они будут иначе: 1+5+2 вместо 1+4+3. Это одно производительное ядро (Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц), пять вспомогательных (Cortex A720 на 3 ГГц) и всего два энергоэффективных (Cortex-A520 на 2 ГГц).

Вместе с тем ожидается, что графический процессор будет обновлен до Adreno 740, а встроенный модем Qualcomm X75 5G сможет обеспечить скорость загрузки данных 20 Гбит/с. Snapdragon 8 Gen 3 также должен поддерживать встроенную память UFS 4.1 и накопитель LPDDR5.

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Как утверждается, Qualcomm вновь отдаст большую часть заказов на Snapdragon 8 Gen 3 компании TSMC вместо Samsung.

Первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 3 должен стать новый флагман компании Xiaomi. Также одним из первых новый процессор получат смартфоны серии Samsung Galaxy S24.

Cамые мощные Android-смартфоны в мире на 2023 год

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu раскрыли лидеров по производительности среди Android-смартфонов за февраль 2023 года. 9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе нового чипа Snapdragon 8 Gen 2 – впрочем, один из чипов MediaTek все же смог составить ему конкуренцию.

Первое место занимает OnePlus 11 с внушительным отрывом от второго места в лице Red Magic 8 Pro+. Тройку лидеров замыкает Redmi K60 Pro. На четвертом и пятом местах оказались iQOO 11 Pro и Vivo X90 Pro+.

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