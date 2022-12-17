Внутри находятся три сенсора, вспышка и надпись Hasselblad.

OnePlus начала подогревать интерес публики к анонсу своего следующего флагманского смартфона. Компания поделилась первыми официальными изображениями и промо-роликом, демонстрирующий особенности дизайна OnePlus 11.

Судя по опубликованному тизеру, смартфон получит круглый блок камер на задней части с тремя объективами и вспышкой. Из интересного также можно отметить логотип немецкой компании Hasselblad, помогающей OnePlus в оптимизации камер.

Ожидается, что аппарат оснастят 6.7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. За производительность будет отвечать флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, по памяти предложат LPDDR5X объемом до 16 ГБ и накопитель UFS4.0 объемом до 512 ГБ.

OnePlus 11 также приписывают батарею на 5000 мАч с зарядкой 100 Вт. Для сравнения, OnePlus 10 Pro поддерживает 80-ваттную зарядку. Таким образом "одинадцатка" будет лучше всех своих предшественников.

Что касается фотовозможностей, то модуль камер будет представлен 50-Мп основным датчиком Sony IMX890, 48-Мп сверхширокоугольным объективом и 32-Мп телеобъективом. Селфи-камера – 32 МП.

Официальная презентация нового флагмана OnePlus состоится до конца этого года или в самом начале следующего. При этом источники говорят, что версии Pro не будет, вместо нее просто OnePlus 11.

Напомним, ранее на этой неделе OnePlus также представила свои первые мониторы – для геймеров и офисных задач. Обе новинки получили матрицу IPS, а игровая модель очень сильно напоминает мониторы Dell.

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