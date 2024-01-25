Он получил черно-белый "бумажный" экран и физическую клавиатуру, а батареи хватит минимум на 4 дня работы.

Стартап Minimal Company представил необычный смартфон Minimal Phone. Это устройство может стать отличной альтернативой для тех, кто хочет свести доступ к развлекательному контенту к минимуму, пишет Designboom.

В частности, у него черно-белый дисплей как в электронных книгах, на котором не получится поиграть или "зависнуть" в ленте YouTube или TikTok. Взамен он получил удобную систему с большими иконками и поддержка сервисов Google для рабочих приложений: почта, документы и т.д.

Около трети передней панели занимает QWERTY-клавиатура в стиле BlackBerry, которые были популярны до того, как появился iPhone. Внутри стоит аккумулятор емкостью 4 000 мАч, которого хватит минимум на 4 дня автономной работы. Полная зарядка достигается за час.

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Еще смартфон получит камеру, поддержку бесконтактных платежей и пять лет обновлений программного обеспечения. Сейчас стартап собирает средства на старт производства Minimal Phone, а продавать его собираются за $300-400.

Ранее в 2024 был представлен Rabbit R1 – смартфон "нового поколения" с ИИ, который умеет взаимодействовать с любыми приложениями через голосовые команды. Возможно, именно такими будут гаджеты будущего, которые заменят собой смартфоны.

А еще раньше выходцы Apple представили свою первую разработку – Ai Pin. Это компактное устройство, чем-то похожее на пейджер, которое крепится к одежде и позиционируется как замена смартфонам.

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