Как выяснилось, новое поколение Wi-Fi 7 будет работать только с Windows 11, а также актуальными версиями Linux и ChromeOS.

Wi-Fi 7, следующее поколение беспроводной связи, скоро появится на рынке. Как оказалось, поддержка этого стандарта будет реализована лишь в новейшей операционной системе Windows, а также актуальных версий Chrome OS и Linux.

Согласно документации, опубликованной на сайте Intel, только устройства на Windows 11 обзаведутся новым стандартом Wi-Fi. В свою очередь поддержки Windows 10 и еще более ранних версий этой ОС не предусмотрено.

Устройства с Wi-Fi 7 появятся уже в этом году с выпуском ноутбуком на базе процессоров Intel 14-го поколения со встроенным контроллером Killer 1750X. Адаптеры с поддержкой этой технологии обеспечивают обмен данными со скоростью до 5 Гбит/с – это в пять раз быстрее, чем у стандарта Wi-Fi 6. Вместе с тем модуль потребляет меньше энергии в активном состоянии и еще более экономичен в режиме ожидания.

Видео дня

Кроме того, новый стандарт обеспечит большую пропускную способность сети и еще ниже задержки. Это будет иметь большое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

При этом, как пишут профильные СМИ, не исключительно, что Intel в будущем выпустит драйвера, с которыми адаптеры с Wi-Fi 7 будут работать и на старых версиях Windows.

Ранее УНИАН рассказывал о новом стандарте беспроводной передачи данных Li-Fi, который чуть ли не в 100 раз быстрее привычного Wi-Fi. С ним скорость передачи данных достигает 224 Гбайт/с, и происходит это не за счет радиочастот, а с помощью света.

Также мы делились лайхфаком, почему вам нужно перезагрузить свой роутер прямо сейчас. Многие пользователи ошибочно полагают, что небольшая коробочка для раздачи интернета не требует какого-то особенного внимания и может работать в режиме нон-стоп. Однако это не так.

Вас также могут заинтересовать новости: