С ним скорость передачи данных достигает 224 Гбайт/с, и происходит это не за счет радиочастот, а с помощью света.

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) утвердил стандарт "светового" интернета Li-Fi 802.11bb, который в 100 раз быстрее привычного Wi-Fi.

Суть технологии заключается в передаче данных за счет незаметного для человеческого глаза мерцания света – в качестве роутеров могут выступать обычные LED-лампочки и даже мониторы, сообщает Tom's Hardware.

Сторонники нового стандарта беспроводной связи называют его более быстрым, надежным и безопасным вариантом, по сравнению с привычными Wi-Fi или 5G. Главное преимущество перед предшественниками – в скорости до 224 Гбайт/с.

Ну а недостаток понятен: оптическая связь не может преодолеть непрозрачные покрытия вроде стен, так что роутеры-светильники нужны в каждой комнате. Первые гаджеты с поддержкой Li-Fi должны появиться уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, осенью 2022 года Intel представила новый стандарт Wi-Fi 7. Скорость составила более 5 Гбит/с – это в пять раз быстрее, чем у стандарта Wi-Fi 6.

Однако ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новый стандарт должен обеспечить высокую пропускную способность сети и еще ниже задержки – это будет иметь неоценимое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

Коммерческие версии устройств с Wi-Fi 7 должны появиться на рынке во второй половине 2024 года.

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