Мы привыкли, что наши роутеры работают непрерывно в режиме нон-стоп. Однако этот девайс тоже требует внимания со стороны пользователя.

Чаще всего главной причиной плохой или нестабильной работы вашего Wi-Fi-роутера является неправильное его размещение в квартире или доме. Однако бывает, что роутер просто "устает" и его нужно перезагрузить – так устраняются временные ошибки и улучшается общая производительность сети.

Многие пользователи ошибочно полагают, что небольшая коробочка для раздачи интернета не требует какого-то особенного внимания и может работать в режиме нон-стоп. Однако это не так – роутер иногда все-таки необходимо перезагружать.

Для начала убедимся, что роутер размешен правильно

Перво-наперво убедитесь, что ваш роутер установлен на достаточной высоте от пола. Это позволит сигналу распространяться более равномерно. Если роутер расположен на полу, значительная часть энергии будет по сути уходить в землю.

Важно избегать перегораживания роутера предметами или размещения его рядом с другими электронными устройствами. К слову, к ним относятся и холодильники с микроволновками.

Также роутеры не рекомендуется ставить в непосредственной близости от аквариума.

Однако иногда усилить сигнал Wi-Fi даже при правильной установке роутера не выходит – в таком случае рекомендуется выполнить перезагрузку по правилу "10 секунд". Его суть заключается в том, что после того как вы выключили роутер из розетки, нужно подождать 10 секунд для полной перезагрузки устройства, а затем можно снова включить роутер в сеть.

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Этот метод перезагрузки позволяет временно устранить проблемы с сигналом Wi-Fi (если таковые есть) и улучшить его качество, поскольку он перезапускает все рабочие процессы.

Несмотря на свои компактные размеры, роутер мало чем отличается от того же смартфона. В нем тоже присутствует аналог оперативной памяти, которая постепенно заполняется, а производительность начинает падать. Поэтому этот гаджет тоже требует особого внимания.

Как часто нужно перезагружать роутер

Как правило, перезагружать роутер следует в случае необходимости, когда проявляются очевидные проблемы. Однако ничего страшного, если вы будете делать это в целях профилактики, чтобы не допустить накопления большого числа ошибок.

В целом, достаточно отправлять роутер на перезагрузку хотя бы раз в неделю. Такой подход поможет снизить частоту появления проблем, связанных с роутером.

Впрочем, иногда даже несмотря на правильную установку оборудования и перезагрузки, плохой сигнал Wi-Fi никуда не девается – скорее всего, в этом случае пора задуматься о покупке нового роутера.

Дело в том, что у многих дома стоят старые роутеры, работающие на частоте 2,4 ГГц. Однако технологии с тех пор существенно продвинулись, поэтому, как вариант, стоит рассмотреть замену старого роутера на более современный с поддержкой стандарта 802.11aх на 5 ГГц, также известном как "Wi-Fi 6". Прибавка к скорости точно гарантирована.

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