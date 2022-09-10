Скорость составила более 5 Гбит/с – это в пять раз быстрее, чем у стандарта Wi-Fi 6.

Техногигант Intel вместе с компанией Broadcom, производителем полупроводников, впервые продемонстрировали успешную передачу данных в рамках стандарта Wi-Fi 7 (802.11be).

Скорость составила более 5 Гбит/секунду. Отмечается, что это в пять раз быстрее, чем у предшественника в лице Wi-Fi 6.

Компании подчеркнули, что ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новый стандарт обеспечит большую пропускную способность сети и еще ниже задержки. Последнее будет иметь неоценимое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

При этом, отмечается, что 5 Гбит/с – это не предел в скорости Wi-Fi 7 и его можно будет повысить. Для теста использовали ноутбук Dell и точку доступа Broadcom с чипами нового стандарта, работающие на широких каналах 320 МГц.

Ожидается, что сертифицируют стандарт уже в следующем году, а коммерческие версии устройств с Wi-Fi 7 должны появиться на рынке во второй половине 2024 года.

Как УНИАН ранее сообщал, lifecell разрешил своим абонентам звонить по Wi-Fi из мест, где нет покрытия. В частности, укрытий или бомбоубежищ. Такие звонки тарифицируются как обычные голосовые звонки. Другими словами, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

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