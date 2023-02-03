Похоже, соцсеть для обмена фото тоже готовит функцию платной верификации.

В коде Instagram нашли ссылки, которые могут намекать на добавление в будущем функции платной верификации по аналогии с Twitter.

Издание TechCrunch пишет, что спрос на такую услугу точно есть, так как существует даже целый теневой рынок, где люди платят тысячи долларов за получение заветного синего значка в Instagram.

К слову, на данный момент в Instagram синюю галочку верификации могут получать только аккаунты высокопоставленных лиц, знаменитости, крупные бренды или организации.

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Эпопея с синими галочками в Twitter

В ноябре 2022 года новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. Идея была простой: за $8 в месяц кто угодно мог получить "синюю галочку" рядом со своим именем. Таким образом Маск хотел уменьшить зависимость компании от рекламодателей и развеять границы популярности.

С появлением платных галочек в Твиттере начали "плодиться" фейковые учетные записи с голубыми галочками. Самой известной стала история с фармацевтической компанией Eli Lilly: на ее фейковой странице появилось сообщение о бесплатном распространении инсулина, из-за чего акции производителя рухнули в цене. После шумных скандалов эксперимент решили заморозить.

В декабре Маск перезапустил подписку Blue. Синюю галочку рядом с именем, как и раньше, может получит кто угодно за деньги, но крупные аккаунты теперь помечены золотой галочкой, а правительственные организации – серой.

Что нового появилось в Instagram в 2022

Ранее в Instagram появилась функция планирования и публикации отложенных постов. Она позволяет планировать посты, фотографии и Reels на 75 дней вперед без использования сторонних программ.

Еще раньше появилась возможность загружать "Истории" длиной до 60 секунд. Раньше пользователи также могли записывать длинные "Истории", но тогда сервис дробил их на 15-секундные фрагменты.

Летом 2022 года в инстаграме также добавили поддержку NFT. В Украине это одна из важных технологий для помощи ВСУ.

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