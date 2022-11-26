Обновленная система верификации запустится в следующую пятницу.

В Twitter, начиная со следующей пятницы, 2 декабря, появятся золотые и серые галочки верификации. Цвет будет зависеть от типа аккаунта.

Об этом сообщил новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск. Золотую галочку получат аккаунты крупных компаний, серую – правительственные организации, а синюю – частные лица, независимо от их известности. Маск считает, что "границы популярности человека слишком субъективны".

В дополнение к этому некоторые пользователи смогут получить дополнительный бейдж, который говорит об их принадлежности к той или иной организации. Что касается проверка личности, то, по словам Маска, она будет проводиться в ручном режиме сотрудниками Twitter. Подробное объяснение работы нововведения появятся позднее.

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Эпопея с галочками верификации Twitter: кратко

В середине ноября новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. Одной из ключевых фишек подписки стала "синяя галочка" рядом с именем пользователя, которая до этого выдавалась только важным персонам и компаниям после прохождения верификации.

С появлением платных галочек в Твиттере, многие аккаунты начали создавать фейки знаменитостей – в том числе инициатора изменений работы "галочки" Илона Маска. Позднее у верифицированных аккаунтов появился отдельный значок, а затем соцсеть и вовсе приостановила раздачу значков.

В будущем подписка Twitter Blue получит и другие "фишки", в том числе меньшее количество рекламы, возможность публиковать длинные видео, а также приоритетное ранжирование постов в поиске, ответах и упоминаниях.

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