Использование сотрудниками личных девайсов без контроля безопасности является серьезной угрозой для корпоративных данных компаний.

Сегодня многие компании используют личные устройства для доступа к корпоративным данным. Основными преимуществами такого подхода, который получил название BYOD (Bring your own device), является удобство и гибкость работы персонала. В противоположность этому, зависимость от персональных устройств создает новые опасности для корпоративных данных, особенно во время активных атак киберпреступников.

Специалисты ESET подготовили ряд советов, которые помогут уменьшить киберриски, связанные с использованием личных устройств в корпоративных сетях.

Повышайте контроль над устройствами персонала

Использование сотрудниками личных девайсов без контроля безопасности является серьезной угрозой для корпоративных данных компаний. В первую очередь организации должны проверить все устройства сотрудников, у которых есть доступ к их сетям. Также следует установить стандарты безопасности и конфигурации, которым в дальнейшем должны соответствовать устройства работников.

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Одним из наибольших рисков для конфиденциальности корпоративных данных и систем являются несанкционированные приложения или другое программное обеспечение на устройствах сотрудников, которые являются теневыми ИТ-ресурсами.

Чтобы предотвратить нерегулируемый посторонний доступ к корпоративным данным, организации могут ввести контроль с помощью создания списков приложений, которые разрешены или запрещены для использования.

Регулярно обновляйте программное обеспечение и операционные системы

Регулярная установка обновлений безопасности важна для своевременного исправления известных уязвимостей, часто применяемых киберпреступниками в атаках. Чтобы контролировать этот процесс, компаниям следует установить программное обеспечение для управления устройствами, которое поможет не только в своевременном обновлении девайсов, но и повысит уровень безопасности. Следует отметить, что функция управления уязвимостями и исправлениями в операционных системах и программах для всех рабочих станций доступна в решениях ESET.

Если же обновление программного обеспечения на устройствах в актуальном состоянии лежит на самих сотрудниках, организации должны, по крайней мере, напоминать им о наличии исправлений и давать инструкции по применению обновлений и проверки результата.

Установите безопасное соединение

Удаленные работники могут использовать не только домашние сети Wi-Fi, но и общедоступные. В любом случае, правильно настроенная виртуальная частная сеть (VPN) позволяет сотрудникам получать доступ к корпоративным ресурсам и уменьшает риски стать жертвой киберпреступников.

Также важно использование протокола удаленного рабочего стола (RDP) для подключения к корпоративной среде. Следует напомнить, что RDP также является распространенным вектором атак из-за перехода большого количества персонала на гибридный режим работы. Злоумышленники продолжают атаковать пользователей, используя некорректные настройки RDP или слабые пароли для доступа к сетям компании. Киберпреступники могут использовать эти недостатки, чтобы похитить корпоративные файлы и потребовать выкуп или обманом заставить перевести деньги на счета злоумышленников или нанести ущерб резервным копиям данных.

В настоящее время существует множество способов защиты от атак на RDP. В частности, необходимо правильно настроить доступ к протоколу, отключив RDP для доступа в Интернет и требуя надежных и сложных паролей для всех учетных записей. Подробнее о правильной конфигурации и безопасности протокола удаленного рабочего стола читайте по ссылке.

Защитите конфиденциальные данные компании

Хранить конфиденциальные корпоративные данные на личных устройствах особенно опасно из-за риска их похищения или потери. Чтобы защитить данные компании, следует установить надежный пароль для защиты и автоматическую блокировку. Также компании должны позаботиться об обучении сотрудников базовым правилам безопасности при использовании личных устройств в корпоративных сетях. Кроме того, организациям следует зашифровать все конфиденциальные данные, даже при передаче, применять многофакторную аутентификацию и защищать сетевые соединения.

Обеспечьте защиту видеоконференций

Сегодня многие компании используют сервисы видеоконференций, которые являются удобным способом коммуникации, позволяющим сотрудникам быть в разных местах, но при этом иметь возможность решать рабочие вопросы. Однако организации должны разработать указания по использованию видеоконференций, например, какое программное обеспечение рекомендовано и как защитить соединение.

В частности, целесообразно использовать программное обеспечение для видеозвонков, у которого есть надежные функции безопасности, такие как сквозное шифрование и защита паролем для вызовов, что поможет защитить конфиденциальные данные от сторонних пользователей. Также следует не забывать об обновлении программного обеспечения для видеоконференций, чтобы любые проблемы безопасности были исправлены. Больше о безопасности видеоконференций во время работы из дома читайте по ссылке.

Используйте инновационное решение для защиты

Комплексную защиту корпоративных данных от сложных угроз обеспечит многоуровневое решения по безопасности, например, ESET PROTECT Complete, которое защитит рабочие ноутбуки и смартфоны, а также данные с помощью полнодискового шифрования. Кроме того, такое решение поможет системным администраторам обеспечить соответствие политике безопасности компании. Следует отметить, что для эффективного выполнения функционала продукта можно обратиться к специалистам ESET за квалифицированной помощью в настройке.

Также следует обеспечить регулярное резервное копирование данных компании, проведение тренингов по безопасности для персонала, которые повысят осведомленность о рисках, связанных с использованием личных устройств в корпоративных сетях.

О компании:

ESET - эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.