Украинские ритейлеры начали готовиться к старту продаж новеньких полноразмерных наушников Apple AirPods Max.
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Об этом сообщает портал ITC.ua.
"Фактический старт продаж намечен на 25 декабря. В Украине за Apple AirPods Max просят 20 699 гривень. Для сравнения, цена AirPods Max в США составляет 549 долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Apple анонсировала полноразмерные AirPods еще 8 декабря, а их фактические продажи в США и других странах стартовали 15 декабря.
Техноблогеры и журналисты крупных западных изданий уже успели попробовать Apple AirPods Max и поделились первыми впечатлениями - если вкратце: обозреватели хвалят новинку за удобство и качество звучания, заявляя о превосходстве над Bose и Sony.
"Apple AirPods Max при своей достаточно высокой цене, по мнению обозревателя The Verge, не дотягивают до проводных Hi-End-наушников для аудиофилов", - подчеркивает издание.
В то же время популярный техноблогер Маркес Браунли назвал самым большим недостатком Apple AirPods Max крайне неудобный комплектный чехол.
Сейчас этот чехол является единственным способом перевести наушники в режим энергосбережения, но все обозреватели говорят, что пользоваться им неудобно, а сам он почти не защищает наиболее "нежные" детали вроде тканевого оголовья и колесика Digital Crown.
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