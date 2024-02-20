Обновление AirPods Pro запланировано только на 2025 год.

В 2023 году Apple минорно обновила AirPods Pro 2, добавив новый разъем USB-C. Инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что в этом году пользователей ждет заметный апдейт линейки наушников.

Гурман утверждает, что Apple снимет с продажи AirPods 2-го и 3-го поколений. Их место займут две модели AirPods 4-го поколения: с активным шумоподавлением и без. С точки зрения дизайна наушники описываются как нечто среднее между AirPods 3 и AirPods Pro.

Еще Apple обновит флагманские накладные наушники AirPods Max. Но никаких новых фишек не будет – гарнитура просто получит разъем USB-C и новые цвета. Кроме того, компания планирует оснастить AirPods функционалом слухового аппарата. Эта функция появится в 2024 году в рамках обновления ПО.

Видео дня

Что касается новых AirPods Pro, то они выйдут в следующем году. Скорее всего, они получат новый дизайн и улучшенное "железо" – чип Apple H3.

Когда будет следующая презентация Apple и что на ней покажут

По информации того же Марка Гурмана, в конце марта компания проведет первую в 2024 году презентацию, на которой покажут новые планшеты и ноутбуки.

Если верить слухам и утечкам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние пять лет, а одним из ключевых нововведений станет переход на OLED-дисплей. Считается, что из-за этого перехода планшеты существенно подорожают.

Вас также могут заинтересовать новости: