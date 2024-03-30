Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре.

В сети появились качественные фотографии чехлов для грядущих iPhone 16. Они дают представление о нюансах дизайна еще не вышедших смартфонов, включая новый элемент на торце, пишет GizmoChina.

Ожидается, что Apple уберет квадратный выступ блока камер, оставив только два круглых объектива. Они будут расположены один над другим, как у iPhone X, а не по диагонали.

Источник пишет, что благодаря вертикальному расположению камеры Apple внедрит запись пространственного видео в стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16+. Поскольку iPhone 15 имеют диагональное расположение модулей камеры, они не способны снимать такие видео. Такая функция пока есть только у iPhone 15 Pro и Pro Max.

Видео дня

Pro-модели iPhone 16, в отличие от стандартных моделей, должны сохранить квадратный блок камер. Однако размеры экранов у них вырастут до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Кроме того, под кнопкой включения на правом торце расположится новую кнопка "Захват" для управления камерой.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре. Тогда же состоится релиз операционки iOS 18, которую называют самым крупным обновлением в истории.

А на май у Apple запланирован анонс новых планшетов, и оба релиза будут довольно значительными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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