Ожидается, что соцсеть будет похожей на X/Twitter.

ИИ-стартап OpenAI разрабатывает собственный аналог X/Twitter, сообщает The Verge, ссылаясь на "многочисленные источники". У соцсети уже есть прототип, который Сэм Альтман активно показывает за стенами компании, чтобы собрать обратную связь.

Ее ядро – функция генерации изображений из ChatGPT, к которой прикручена новостная лента. Интересно, что Сэм Альтман намекал на это еще в феврале. Тогда он пошутил, что OpenAI подумает над созданием соцсети в ответ на то, что Meta Цукерберга готовит приложение-конкурента ChatGPT.

Как отмечает издание, одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у X и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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Один из собеседников The Verge из ИИ-сферы рассказал, что интеграция Grok в X/Twitter заставила всех завидовать: "Особенно – как люди создают вирусные твиты, заставляя его сказать какую-нибудь глупость".

Планирует ли OpenAI релиз соцсети в виде отдельного приложения или интеграции его с ChatGPT – неизвестно. Впрочем, выйдет ли такой продукт на рынок, покажет время.

Популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот, и в марте этого года он обогнал TikTok и Instagram, став самым скачиваемым приложением в мире. За месяц его установили 46 млн раз.

Пику популярности клиента ChatGPT способствовал вирусный тренд, заключающийся в генерации картинок в стиле мультфильмов студии Ghibli. В OpenAI говорили, что спрос был настолько высоким, что "плавил" графические процессоры компании.

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