Работы лишились две работницы компании.

Юбилейное мероприятие Microsoft, посвященное 50-летию компании, завершилось не только аплодисментами, но и увольнением двух сотрудниц, которые обвинили компанию в военных преступлениях.

Как сообщает The Verge, прямо во время выступления руководителя ИИ-подразделения Мустафы Сулеймана к сцене с криками подошли две сотрудницы, Ибтихал Абуссад и Вания Агравал, и публично заявили, что Microsoft сотрудничает с Израилем и использует искусственный интеллект в целях, "несоответствующих этике".

Среди гостей мероприятия были также экс-глава компании Стив Балмер, текущий руководитель Сатья Наделла и даже сам основатель Microsoft Билл Гейтс, вероятно, протест был спланирован именно под этот момент.

В компании эту сцену назвали "враждебной, неспровоцированной и абсолютно неприемлемой", заявив, что Сулейман пытался сохранить спокойствие, пока охрана выводила одну из протестующих из зала.

Незадолго до инцидента обе сотрудницы начали рассылать тысячи писем своим коллегам с требованием разорвать контракты с израильским правительством. В ответ компания быстро уволила Абуссад, которая работала инженером в ИИ-отделе в Канаде. Агравал, подавшая заявление на увольнение за две недели до этого, официально покинула компанию позже.

Как указано в электронном письме, которое получила Абуссад, Microsoft посчитала ее действия умышленной провокацией, направленной на максимальное нарушение важного мероприятия компании. В письме также подчеркивается, что она не извинилась и не проявила раскаяния.

Обе протестующие связаны с группой активистов, которая уже не в первый раз обвиняет Microsoft в сотрудничестве с израильскими властями. После акции под зданием компании собралась группа из нескольких десятков человек, которые так же протестовали против действий Израиля в Газе.

Протесты против войны Израиля и Палестины

Ранее Трамп заявил, что в США студентов будут сажать за решетку за протесты. Также колледжи, школы или университеты, где разрешены незаконные протесты, останутся без федерального финансирования.

Университеты США за последние месяцы стали очагами мощного антиизраильского и пропалестинского движения. Отмечается, что во многих университетах США студенты обустроили палаточные лагеря или захватили и удерживали здания на территориях кампусов

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