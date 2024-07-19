Это упрощенная версия самой быстрой и мощной ИИ-модели компании, пришедшая на смену GPT 3.5 Turbo.

Компания OpenAI объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта – GPT-4o mini. Она пришла на смену GPT 3.5 Turbo, и доступ к ней бесплатный, пишет Bloomberg.

По словам разработчиков, это "самая функциональная и экономически эффективная малая модель, доступная на сегодняшний день". На начальном этапе будет доступен только текст. Распознавание картинок, видео и голоса обещается позже.

Отмечается, что база знаний новой ИИ-модели актуальны на октябрь 2023 года. GPT-4o mini обладает контекстным окном в 128 тыс. токенов, а также поддерживает до 16 тысяч токенов вывода на каждый запрос.

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В OpenAI говорят, что GPT-4o mini как ИИ-помощник превосходит стандартную GPT-4. В тесте на интеллект и рассуждения MMLU чат-бот набрал 82%, в то время как аналогичный показатель у Gemini Flash от Google составляет 77,9%, а у Claude Haiku от Anthropic – 73,8%.

Помимо этого, в компании заявили о применении в GPT 4o-mini новой тактики безопасности под названием "иерархия инструкций". Она означает, что ИИ старается отдавать приоритет одним инструкциям (например, самой OpenAI) над другими. Все для того, чтобы пользователь не мог заставить нейросеть делать то, на что она не рассчитана

ChatGPT 4o-mini будет доступна пользователям ChatGPT Free, Plus и Team в самое ближайшее время. Разработчики могут использовать новинку через API уже сейчас.

Как сообщал УНИАН, до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

В то же время сооснователь OpenAI недавно запустил стартап для создания безопасного ИИ, назвав это "самой важной технической проблемой нашего времени".

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