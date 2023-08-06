В перечень вошли аппараты от Apple, Google, Samsung, Asus, Sony и OnePlus.

Если вы давно планировали обновить свой смартфон, редакция известного портала PhoneArena составила список из десяти лучших моделей на любой бюджет, которые можно смело брать сейчас.

В перечень вошли аппараты от Apple, Google, Samsung, Asus, Sony и OnePlus. Топ основан на мнении специалистов и отзывах пользователей сети.

iPhone 14 Pro Max – лучший iPhone, доступный на данный момент, и один из лучших флагманов на рынке в принципе. Если смотреть на характеристики, то этот айфон не устареет еще 3-4 года, а апдейты iOS он будет получать вплоть до 2028 года.

– лучший iPhone, доступный на данный момент, и один из лучших флагманов на рынке в принципе. Если смотреть на характеристики, то этот айфон не устареет еще 3-4 года, а апдейты iOS он будет получать вплоть до 2028 года. Galaxy S23 Ultra – лучший Android-телефон, который можно купить прямо сейчас. Здесь есть все: крутая камера, быстрый процессор, яркий и сочный AMOLED-экран и то, чего не хватает другим флагманам – стилус.

– лучший Android-телефон, который можно купить прямо сейчас. Здесь есть все: крутая камера, быстрый процессор, яркий и сочный AMOLED-экран и то, чего не хватает другим флагманам – стилус. Pixel 7 Pro – самый выгодный камерофон на рынке. Из коробки он работает на чистом Android 13 и первым получит Android 14 и все новые функции.

– самый выгодный камерофон на рынке. Из коробки он работает на чистом Android 13 и первым получит Android 14 и все новые функции.

Galaxy Z Fold 5 – безусловно лучший складной телефон в 2023 году. Если вы хотите пересесть на "складной поезд", на данный момент на рынке нет ничего лучше. Новое поколение получило флагманское железо и самые топовые опции.

– безусловно лучший складной телефон в 2023 году. Если вы хотите пересесть на "складной поезд", на данный момент на рынке нет ничего лучше. Новое поколение получило флагманское железо и самые топовые опции. Galaxy Z Flip 5 – лучшая раскладушка. Эта модель складывается пополам, а не разворачивается в планшет. Если вы скучаете по компактным телефонам прошлого, серия Z Flip может вам подойти.

– лучшая раскладушка. Эта модель складывается пополам, а не разворачивается в планшет. Если вы скучаете по компактным телефонам прошлого, серия Z Flip может вам подойти. Asus Zenfone 10 – лучший флагманский компакт на рынке с мощным железом. Это не крохотный, но в то же время и не гигантский девайс: в арсенале яркий 5,92-дюймовый OLED-дисплей на 144 Гц.

– лучший флагманский компакт на рынке с мощным железом. Это не крохотный, но в то же время и не гигантский девайс: в арсенале яркий 5,92-дюймовый OLED-дисплей на 144 Гц. Sony Xperia 1 V – самый премиальный камерофон на рынке. Аппарат в первую очередь предназначен для настоящих любителей фотографии.

Видео дня

OnePlus 11 – один из лучших флагманов за свои деньги. У него крутая камера, одна из самых быстрых проводных зарядок на рынке и адекватна цена.

– один из лучших флагманов за свои деньги. У него крутая камера, одна из самых быстрых проводных зарядок на рынке и адекватна цена. Pixel 7a – лучший бюджетный флагман на Android. Вы получаете все "фишки" старшых моделей и уникальный дизайн за небольшие деньги.

– лучший бюджетный флагман на Android. Вы получаете все "фишки" старшых моделей и уникальный дизайн за небольшие деньги. iPhone 13 mini – последний маленький айфон. Он помещается в любой ладони, аккуратно смотрится в руках и не выпирает из кармана. С другой стороны, он не обделен в плане производительности – у 13 mini такой же мощный процессор, что и у 13 Pro.

Если нужен ультрабюджетный, но мощный аппарат, у Xiaomi недавно вышел новый антикризисный смартфон. У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера, а стоит он дешевле 5000 грн.

Также УНИАН рассказывал о смартфоне-монстре с батареей на 16 500 мАч. Одного заряда хватит на 2 месяца, также он оснащен "неубиваемым" корпусом и камерой ночного видения.

Вас также могут заинтересовать новости: