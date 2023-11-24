Также новинка получила немерцающий экран, мощный процессор и уникальный дизайн.

В Китае состоялась премьера среднебюджетной линейки смартфонов Honor 100. Она состоит из двух моделей, которые отличаются внешним видом, камерами и начинкой.

Основной акцент на презентации был сделан на Pro-модели. Производитель утверждает, что смартфон предлагает качество съемки на "уровне зеркальной камеры", и в этом плане "намного опережает iPhone 15", передает Gizchina.

На задней панели у Honor 100 Pro расположены три камеры: основная Sony IMX906 (1/1,56 дюйма, 2 мкм, OIS+EIS) на 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп, а также телеобъектив на 32 Мп с 50-кратным гибридным зумом. Сдвоенная фронтальная камера получила сенсор Sony IMX816 на 50 Мп. В обычном Honor 100 телеобъектива нет, а "фронталка" одна.

Также Pro-версия отличается от базовой процессором Snapdragon 8 Gen 2 и поддержкой беспроводной зарядки 66 Вт. В обычном Honor 100 дебютирует новенький Snapdragon 7 Gen 3. Еще оба смартфона получили топовые экраны OLED с пиковой яркостью 2600 нит и ШИМ 3840 Гц.

Среди прочих интересных особенностей линейки Honor 100 – фирменный чип улучшения связи C1, который определяет вышку сотовой связи с самым высоким уровнем сигнала. Производитель заявляет, что сеть не будет пропадать даже в лифтах.

Цены начинаются с 2499 юаней (~12 500 грн) и 3399 юаней (~17 000 грн) за Honor 100 и 100 Pro соответственно. Пока в Китае, сроки глобального анонса новинок не раскрываются.

Ранее на этой неделе бренд Nubia представил линейку смартфонов Red Magic 9 Pro. Они получили не только самое мощное железо на сегодняшний день, но и абсолютно плоский корпус без выступающей камеры. Также до конца этого месяца должны представить Realme GT5 Pro, Meizu 21 и Redmi K70.

Ранее журналисты выбрали лучшие Android-альтернативы новым iPhone 15 и 15 Pro. В список попали как классические, так и складные устройства. И даже нашлось место камерофону Sony.

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