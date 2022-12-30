Первые три места заняли устройства Xiaomi и ее суббренда Redmi.

Разработчики популярного бенчмарка Master Lu опубликовали свой рейтинг самых производительных смартфонов по итогам уходящего года.

Топ устройств по производительности оккупировали устройства на новом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и с памятью LPDDR5X/UFS 4.0. Первые три места заняли Xiaomi 13 Pro, Redmi K60 Pro и Xiaomi 13 – смартфоны показали результат 1 402 755, 1 401 247 и 1 382 841 баллов соответственно.

В топ-10 самых производительных смартфонов также вошли:

Red Magic 8 Pro / 8 Pro+,

iQOO 11 / iQOO 11 Pro,

Vivo X90 Pro+,

Moto X40,

Nubia Z50,

Redmi K60

Oppo Find N2.

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Также команда бенчмарка поделились топом телефонов 2022 года с самой плавной OC. Тут лидером, по данным Master Lu, является камерофон Vivo X90 Pro+, а вот Xiaomi 13 Pro с MIUI 14 оказался только на втором месте. В пятерку лидеров также попал Redmi K60 Pro.

Подробнее про линейку смартфонов Xiaomi 13

В нее вошло две модели – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Они отличаются по дизайну, но обе получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и оптику Leica.

Младшая модель с 6.36-дюймовой матрицей отчасти походит на последние версии iPhone за счет плоских граней и расположения камер, а у старшей края скругленные и экран-водопад диагональю 6.73 дюйма. Экраны смартфонов предлагает 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит.

Вместе с тем выросли и ценники. Стоимость Xiaomi 13 начинается от 3999 юаней (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – от 4999 юаней (~26 4000 грн).

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