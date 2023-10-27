Все устройства в списке не дороже $200 или 7500 грн.

Смартфоны стоимостью 150-200 долларов являются одними из самых популярных среди пользователей. Но в настоящий момент на рынке представлено огромное количество подобных гаджетов, и в них очень легко запутаться.

Специалисты портала Gizchina выбрали лучшие недорогие смартфоны до $200 (около 7500 грн), с покупкой которых вы точно не прогадаете. Для удобства, рейтинг составлен от самой низкой до самой высокой цены.

Redmi A2 – один из самых доступных смартфонов 2023 года. От него не стоит ждать экстракрутости: это простой гаджет по приятной цене. Работает он на облегченном Android 12, а "внутри" стоит чип MediaTek Helio G36 и батарея 5000 мАч. Спереди находится крупный 6,52-дюймовый IPS-дисплей.

– один из самых доступных смартфонов 2023 года. От него не стоит ждать экстракрутости: это простой гаджет по приятной цене. Работает он на облегченном Android 12, а "внутри" стоит чип MediaTek Helio G36 и батарея 5000 мАч. Спереди находится крупный 6,52-дюймовый IPS-дисплей. Poco M5 – максимально доступный, но при этом сбалансированный "бюджетник". Мощности процессора Helio G99 хватит не только для стабильной работы системы, но и для запуска большинства игр на средних настройках, а батарея на 5000 мАч работает до 2 дней от одной зарядки даже при интенсивном использовании.

– максимально доступный, но при этом сбалансированный "бюджетник". Мощности процессора Helio G99 хватит не только для стабильной работы системы, но и для запуска большинства игр на средних настройках, а батарея на 5000 мАч работает до 2 дней от одной зарядки даже при интенсивном использовании. Galaxy A14 – один из самых доступных смартфонов Samsung. У него 6,6-дюймовый IPS-дисплей, дизайн флагманских Galaxy S23, оптимальный процессор Helio G80 и топовый самсунговский софт.

– один из самых доступных смартфонов Samsung. У него 6,6-дюймовый IPS-дисплей, дизайн флагманских Galaxy S23, оптимальный процессор Helio G80 и топовый самсунговский софт. Redmi Note 12 4G – несмотря на бюджетность, телефон получил 120-герцовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1200 нит. А за производительность отвечает свежий Snapdragon 685. Фактически, это смартфон среднего класса по цене бюджетника.

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Motorola Moto G23 – на выходе он стоил 250 евро, но с тех пор цена упала до 170 евро. Такое снижение делает его отличным ценовым предложением и одним из лучших бюджетников, сочетающих в себе дизайн и технические характеристики.

– на выходе он стоил 250 евро, но с тех пор цена упала до 170 евро. Такое снижение делает его отличным ценовым предложением и одним из лучших бюджетников, сочетающих в себе дизайн и технические характеристики. OPPO A57s – вышедший в 2022 году смартфон не может похвастаться мощной производительностью или возможностями камеры, но имеет свой отличительный дизайн и самую быструю в своем классе зарядку.

Realme C55 – Android с аналогом "айфоновского" Dynamic Island. За производительность отвечает MediaTek Helio G88, 8/256 Гбайт и аккумулятор на 5000 мАч, а продают его дешевле 200 долларов.

– Android с аналогом "айфоновского" Dynamic Island. За производительность отвечает MediaTek Helio G88, 8/256 Гбайт и аккумулятор на 5000 мАч, а продают его дешевле 200 долларов. OPPO A58 5G – самый "дорогой" смартфон в подборке. Он в первую очередь выделяется мощностью: у него один из самых шустрых процессоров в своем классе – Dimensity 700, 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти в базе. А спереди стоит 90-герцовый LCD-экран на 6,56-дюйма.

Если бюджет побольше, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов для покупки в 2023 стоимостью до 15 000 грн. В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним iPhone и флагманским Андроидам.

А если хочется от своего смартфона максим, вчера была представлена линейка Xiaomi 14 – у них рекордно яркий дисплей, самый актуальный чипсет Snapdragon 8 Gen 3,и рамки тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

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