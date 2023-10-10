Потенциальная альтернатива складным устройствам, которые не пользуются особой популярностью среди покупателей.

В 2024 году нас ждет совершенно новый класс смартфонов. Китайские производители Vivo и Tecno намерены выпустить раздвижные телефоны со скручивающимися экранами – аналогов такой конструкции на рынке еще нет, пишет издание CNMO.

Мы уже видели подобные продукты, но пока что только в формате концептов и прототипов. К примеру, Techno этим летом показывала модель Phantom Ultimate с передней панелью, которая по нажатию кнопки способна за пару секунд увеличивать диагональ с 6,55 дюйма до 7,11 дюйма.

Сама передняя панель представляет собой LTPO AMOLED с разрешением 2296×1596 точек и плотностью пикселей 388 на дюйм. Еще в смартфон встроен небольшой мини-дисплей– он отображает время, дату, уведомления и уровень заряда аккумулятора.

Никаких технических подробностей о серийных моделях нет, но можно предположить, что в случае с Vivo это будет дорогой флагман, тогда как Tecno вполне может выпустить относительно доступное решение со скручивающимися экраном, которое не будет стоит тысячи долларов.

Как отмечается, причина, по которой китайские производители активно разрабатывают смартфоны в новом форм-факторе заключается в том, что они понимают, что на рынке складных устройств трудно тягаться с Samsung. Корейский гигант также разрабатывает продукты в различных форм-факторах, например, телефоны с выдвижным экраном, но сейчас они больше сосредоточены на расширении рынка складных устройств.

Пока складные телефоны Samsung текущего поколения – Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 – используют дисплеи, которые складываются ровно и только в одном направлении. Вместе с тем они оснащены U-образным шарниром, из-за которого складки на экране хорошо видны.

В то же время Huawei активно развивает технологию спутниковой коммуникации в своих смартфонах. Этим летом компания выпустила первый на рынке смартфон с функцией спутниковых звонков. Другие смартфоны предлагают только отправку SMS или связь с экстренными службами в отсутствие мобильной связи.

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