Потенциальная альтернатива складным устройствам.

Производители смартфонов продолжают активно экспериментировать с гибкими дисплеями. На этот раз компания Tecno продемонстрировала необычный концепт устройства со сворачиваемым экраном – Phantom Ultimate.

Его главная фишка – разворачивающийся экран. Передняя панель по нажатию кнопки способна за пару секунд увеличивать диагональ с 6,55 дюйма до 7,11 дюйма. Механизм запускается свайпом двумя пальцами по экрану в сторону.

Сама панель представляет собой LTPO AMOLED с разрешением 2296×1596 точек и плотностью пикселей 388 на дюйм. Еще у смартфона есть небольшой мини-экран – он отображает время, дату, уведомления и уровень заряда аккумулятора.

Толщина устройства – 9,93 мм. В компании говорят, что Phantom Ultimate хорошо лежит в руке. Лучшему хвату способствует текстурированная задняя крышка.

Когда такой смартфон появится в продаже (и появится ли вообще), представители Tecno не уточняют.

К слову, ранее в этом месяце на рынке появился необычный смартфон от Vivo, который умеет менять цвет корпуса: под воздействием УФ-излучения красная расцветка сменяется черной. Также у него есть фронтальная камера на 50 Мп и 120-герцовый AMOLED экран.

В то же время у Huawei появился первый смартфон на рынке с функцией спутниковых звонков. Другие смартфоны сегодня предлагают только отправку SMS или связь с экстренными службами в отсутствие мобильной связи.

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