В сети появился очень интересный рейтинг, в котором собраны смартфоны на базе операционной системы Android, которыми больше всего довольны пользователи. Топ основан на отзывах владельцев о своих гаджетах по состоянию на январь 2023 года.
Лидером рейтинга оказался Huawei Nova 10 Pro, "неожиданно и удивительно" даже для экспертов AnTuTu, которые составляли топ. Модель с гигантской селфи-камерой на 60 Мп дебютировала в июле прошлого года и на сегодня набрала 97,04% положительных отзывов.
На втором месте смартфон Honor X40 GT с мощным железом и экраном 144 Гц. Аппаратом довольны 96,23% владельцев. Замыкает тройку Xiaomi 13 Pro с рейтингом одобрения 95,25% – это яркий флагман с камерами Leica и Snapdragon 8 Gen 2.
Остальные позиции в топ-10 выглядят так:
- Xiaomi 12S Ultra (95,15%)
- OnePlus 11 (94,19%),
- Vivo X90 Pro+ (93,83%),
- Red Magic 8 Pro+ (93,68%),
- iQOO Neo7 Racing Edition (93,51%),
- Xiaomi 13 (92,52%)
- Redmi K60 Pro (91,91%).
Подробней о Huawei Nova 10 Pro
Главной фишкой смартфона стала селфи-камера разрешением 60 Мп. Также он получил экран с частотой 120 Гц и быструю зарядку мощностью 100 Вт.
В линейке есть и более дешевый Huawei Nova 10, который отличается плоским дисплеем, батареей на 4000 мАч и пониженной до 66 Вт мощностью зарядки.
В Европе стоимость Nova 10 Pro начинается от 550 долларов (20 000 грн). За младшую версию просят 420 долларов (15 500 грн).