В лидерах Nova 10 Pro от Huawei с гигантской селфи-камерой на 60 Мп.

В сети появился очень интересный рейтинг, в котором собраны смартфоны на базе операционной системы Android, которыми больше всего довольны пользователи. Топ основан на отзывах владельцев о своих гаджетах по состоянию на январь 2023 года.

Лидером рейтинга оказался Huawei Nova 10 Pro, "неожиданно и удивительно" даже для экспертов AnTuTu, которые составляли топ. Модель с гигантской селфи-камерой на 60 Мп дебютировала в июле прошлого года и на сегодня набрала 97,04% положительных отзывов.

На втором месте смартфон Honor X40 GT с мощным железом и экраном 144 Гц. Аппаратом довольны 96,23% владельцев. Замыкает тройку Xiaomi 13 Pro с рейтингом одобрения 95,25% – это яркий флагман с камерами Leica и Snapdragon 8 Gen 2.

Видео дня

Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Xiaomi 12S Ultra (95,15%)

OnePlus 11 (94,19%),

Vivo X90 Pro+ (93,83%),

Red Magic 8 Pro+ (93,68%),

iQOO Neo7 Racing Edition (93,51%),

Xiaomi 13 (92,52%)

Redmi K60 Pro (91,91%).

Подробней о Huawei Nova 10 Pro

Главной фишкой смартфона стала селфи-камера разрешением 60 Мп. Также он получил экран с частотой 120 Гц и быструю зарядку мощностью 100 Вт.

В линейке есть и более дешевый Huawei Nova 10, который отличается плоским дисплеем, батареей на 4000 мАч и пониженной до 66 Вт мощностью зарядки.

В Европе стоимость Nova 10 Pro начинается от 550 долларов (20 000 грн). За младшую версию просят 420 долларов (15 500 грн).

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