Реклама также будет показываться при остановке видео на паузу.

Google продолжает активную кампанию по наращиванию платной Premium-подписок. В самое ближайшее время в YouTube появится неотключаемая 30-секундная реклама на телевизорах и большой баннер даже на паузе.

Об этом было объявлено на мероприятии YouTube Brandcast, передает издание The Verge. В первую очередь новые виды рекламы появятся в подборках на главной странице с наиболее "вовлекающими" видео. Ролики будут "высоковизуальными" и с QR-кодами для перехода на страницы брендов.

Второе изменение пользователи увидят при остановке видеоролика на паузу. Размер окна с видео уменьшится, а справа появится рекламное объявление. Выглядеть это будет так:

Видео дня

Напомним, еще раньше YouTube начал запрещать просмотр видео тем, кто пользуется блокировщиками рекламы. Единственный выход – оплата Premium-подписки.

В последние пару лет за YouTube можно заметить определенный застой. Самый главный в мире видеохостинг вносит не так много функциональных изменений, акцентируя основное внимание на монетизации платформы. Так, например, не так давно YouTube сделал платным доступ к видеороликам в высоком качестве.

Отметим, что в США подписка YouTube Premium стоит $12 в месяц. Она отключает всю рекламу на платформе, открывает фоновое прослушивание в основном YouTube-клиент, а также активирует доступ к офлайн-загрузкам.

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