Теперь скрытые функции ОС будет включать гораздо проще и быстрее.

Приложение Microsoft под названием StagingTool, которое предназначено для разработчиков и позволяет включать экспериментальные и скрытые функции Windows 11, случайным образом оказалось в сети.

В числе первых на это обратил внимание ресурс The Verge. Упоминается, что Microsoft случайно "слила" приложение на мероприятии Bug Bash, в рамках которого компания поощряла тестировщиков. Оно уже распространяется по сети.

Сама утилита напоминает ViveTool – неофициальное приложение, которое уже давно используется энтузиастами для включения еще невыпущенных функций Windows. По сути, это официальная альтернатива ViveTool.

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Windows имеет ряд скрытых флагов – если их включить, пользователям становятся доступны новые функции. Так Microsoft тестирует новые фишки для Windows 11 быстрее, предоставляя доступ к ним разным группам людей. StagingTool позволит включать функции быстрее и официальным способом.

The Verge пишет, что энтузиасты регулярно ищут скрытые функции в каждой новой тестовой сборке Windows 11, и приложение StagingTool, наверняка, упростит им эту задачу.

К примеру, в одной из последних тестовых сборок Windows 11 замечена функция, которая максимально упрощает переустановку ОС. Вместо традиционного подхода, требующий всегда иметь поблизости загрузочную флешку, теперь пользователи смогут выполнить все это нажатием одной кнопки.

Также Microsoft тестирует среди разработчиков поддержку RAR-архивов на уровне системы и возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели.

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