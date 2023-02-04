Правда, для этого им придется сначала заплатить за подписку Twitter Blue.

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что социальная сеть начнет делиться доходами от рекламы с авторами. Правда, для этого им придется сначала заплатить за подписку Twitter Blue.

"С сегодняшнего дня Twitter начнет делиться доходами от рекламы с авторами, если в их ветках будет показана реклама", – говорится в твитте Маска. Других деталей о том, как этот функционал будет реализован, миллиардер не привел.

Стоит отметить, что поддержка авторов есть и у других платформ – например, YouTube и TikTok. Однако там на выплаты могут рассчитывать только авторы, соответствующие требованиям по количеству подписчиков или вовлеченности. Будут ли выдвинуты аналогичные требования в Twitter, неясно.

Видео дня

К слову, стоимость самой подписки Twitter Blue составляет $8 в месяц. Помимо "синей галочки" рядом с именем подписчикам становятся доступны редактирование твиттов (в течение 30 минут после публикации), режим чтения, а также возможность загружать видео в 1080p.

В будущем подписчики Twitter Blue будут видеть вдвое меньше рекламы и смогут публиковать более длинные ролики (текущий лимит – 140 секунд).

Как изменился Twitter после покупки Маском

Илон Маск стал владельцем Twitter около трех месяцев назад, но уже успел перевернуть компанию и ее соцсеть вверх дном. За это время Маск успел уволить ключевых топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50%, отменил пожизненные баны и потерял важных рекламодателей.

Миллиардера обвиняют в том, что он испортил корпоративную "твитерскую" культуру, которую компания строила в течение 16 лет, а вместе с ней и имидж соцсети, основанный на доверии пользователей. УНИАН пересказывал расследование The Verge, в котором представлена подробная хроника событий.

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